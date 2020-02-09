مركز تأهيل "طيبة" يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء

غزة-الرأي

نظّمت العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع وحدة الإرشاد والرعاية الاجتماعية بمركز إصلاح وتأهيل "طيبة" أمس الاول يومًا ترفيهيًا للنزلاء في ساحة المركز بالتعاون مع وزارة الثقافة ووحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للترفيه عن النزلاء.

واشتمل الحفل على افتتاحية مباركة بالقرآن الكريم وفقرات مديح نبوي لفرقة الأنوار ومسابقات ثقافية على قسمين وتوزيع جوائز ثم دبكة واستعراضات لفرقة نجوم غزة ثم اسكتش مسرحي بعنوان"العودة".

بدوره، بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية لمركز طيبة ألقاها النقيب يوسف المسحال مسؤول العلاقات العامة في المركز.

من جانبه ، اكد عزات السويركي في كلمته نيابة عن وزارة الثقافة ووحدة حقوق الإنسان، على أهمية هذه البرامج في التخفيف عن النزلاء والعمل على إصلاحهم.

يشار إلى أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل تُنظم بشكل دوري أمسيات وأيام دعوية وترفيهية من أجل العمل بكل السبل على إصلاح النزلاء.