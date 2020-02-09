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عيادة الخدمات الطبية برفح تُقدم 2000خدمة علاجية خلال يناير

09 شباط / فبراير 2020 11:45

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غزة-الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في عيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح "2627" خدمة علاجية للمرضى العسكريين والمدنيين خلال شهر يناير من العام الحالي 2020م.

وأكدت مدير عيادة الخدمات الطبية العسكرية في رفح المقدم أسماء ابو هاشم أن الأطقم الطبية في العيادة قدمت "416" خدمة علاجية في الطب العام، في حين استقبل قسم العظام " 51" حالة وقسم العيون استقبل "61"حالة.

بدوره، استقبل قسم الأنف والأذن والحنجرة "58" حالة، وقسم النساء والتوليد أستقبل "102" حالة، وقسم الأسنان "916" حالة وخدمات وأستقبل قسم المختبر "230" عينة مخبرية.

في حين، استقبل قسم التمريض "300" حالة وأستقبل قسم الأعصاب " 52" حالة وقسم الإسعاف والطوارئ "65"وأستقبل قسم الباطنة والجلدية " 31" حالة بينما صرفت الصيدلية المركزية للعيادة أكثر من " 345" وصفة طبية.

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