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62 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

09 شباط / فبراير 2020 11:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 62 مستوطنا اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته، وتحديدا في منطقة باب الرحمة

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