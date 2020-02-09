62 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 62 مستوطنا اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته، وتحديدا في منطقة باب الرحمة