تعليم خان يونس يعقد اجتماعاً مع مراكز جمعية الثقافة والفكر الحر

غزة-الرأي

افتتح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأحد اجتماعاً مع ممثلي مراكز جمعية الثقافة والفكر الحر، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المديرية ومراكز الجمعية، بحضور أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، وأ. آمال خضير مديرة مركز بناة الغد، وأ. نجوى الفرا مديرة مركز نوار التربوي، وأ. محمد عوض ممثل نادي الشروق والأمل، وأ. إيهاب دحلان، وأ. عيسى شاهين.

بدوره، رحب أ. الفرا بالحضور، مشيدابالتعاون المشترك بين المديرية ومؤسسات المجتمع وخاصة جمعية الثقافة والفكر الحر بمراكزها الثلاث.

ومن ثم ناقش أ. أبو شتات عدداً من الأفكار لتنفيذها بالتعاون مع مراكز الجمعية الثلاث للرد على صفقة القرن.

وأبدى وفد الجمعية استعداده للتعاون مع المديرية في الأنشطة المتنوعة والتي تهدف إلى خدمة العملية التعليمية.