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"الأوقاف" عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي مستمرة على الأسر الفقيرة

09 شباط / فبراير 2020 12:02

"الأوقاف" عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي مستمرة على الأسر الفقيرة

غزة- الرأي


أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة على استمرار  عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية، على الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وذلك لليوم الثاني على التوالي عبر لجان الزكاة.

ونوهت الأوقاف إلى أن عملية التوزيع اليوم الاحد، كانت في محافظة غزة وبعض المناطق في محافظة الشمال.

وأكدت أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل وصول اللحوم إلى مستحقيها عبر نقلها من الثلاجات المركزية إلى لجان الزكاة في المحافظات بثلاجات متحركة، وذلك لضمان الحافظ على سلامتها حتى تصل لمستحقيها بشكل سليم.

يُذكر أن وزارة الأوقاف باشرت امس السبت،  بتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة عبر لجان الزكاة في محافظتي رفح وخانيونس ومدينتي دير البلح والزوايدة.

وأشارت الأوقاف إلى أن كافة كميات اللحوم التي وصلت للوزارة وقوامها 30 ألف ذبيحة ستوزع على مستحقيها من الأسر الفقيرة وفق معايير واضحة ودقيقة.

وجددت الوزارة شكرها إلى المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى إدارة المشروع ممثلة بالبنك الإسلامي للتنمية على هذا المشروع الإنساني.

كما وشكرت الوزارة لجان الزكاة على ما تبذله من جهود كبيرة وواضحة من أجل وصول اللحوم إلى مستحقيها.

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