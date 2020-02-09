التوجيه السياسي يُنظم لقاء حول"تداعيات صفقة القرن والمستجدات السياسية"

غزة-الرأي

نظّمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خانيونس لقاءً سياسيًا بمشاركة 150 من ضباط الأجهزة الأمنية، حول "تداعيات صفقة القرن وأخر المستجدات السياسية".

وشارك في اللقاء العميد سلامة بركة مدير شرطة محافظة خانيونس والعقيد إسماعيل الأسطل مدير إدارة المحافظات في الهيئة، والمقدم باسم الفالوجي مدير مركز التأهيل والإصلاح ومدير عام داخلية خانيونس محمود سالم ومدير التوجيه السياسي المقدم على الأسطل بالمحافظة والعديد من ضباط الهيئة وقيادات ومفاصل الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وتحدث ضيوف اللقاء حول صفقة القرن وتداعياتها على القضية الفلسطينية وسبل مواجهة الصفقة من خلال الوحدة الوطنية، وتعزيز الموقف في الإقليم مع القوى المختلفة لمحاربة ومناهضة صفقة القرن.