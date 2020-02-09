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"شبكة حماية الطفولة" تنفذ يوماً ترفيهياً لطالبات مدرسة فهد الصباح

09 شباط / فبراير 2020 12:11

"شبكة حماية الطفولة" تنفذ يوماً ترفيهياً لطالبات مدرسة فهد الصباح

غزة- الرأي

نفذت شبكة حماية الطفولة في محافظة غزة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية يوماً ترفيهياً لطالبات مدرسة فهد الأحمد الصباح الدوام الصباحي ( الفترة الصباحية).

حيث استهدفت الانشطة التي نفذت عدد ١٢٠٠ طالبة، وما يقارب ٥٠ معلمة، وشارك في تنفيذ الانشطة مع الطالبات ما يزيد عن ٧٠ منشط من المؤسسات اعضاء شبكة الحماية، حيث ساهموا جميعا في انجاح هذا اليوم الترفيهي.

وتخلل اليوم أنشطة تنشيطية ترفيهية للطالبات داخل الغرف الصفية، وانشطة تنشيطية ومسابقات لعدد من الطالبات في فناء المدرسة، كما تم عقد انشطة ترفيهية جماعية لجميع الطالبات في المدرسة بشكل جماعي.

 كما تم تنفيذ جلسة تفريغ نفسي لمعلمات المدرسة. تقدمت أ. ربا البيطار رئيس قسم الاسرة بالشكل من جميع المؤسسات التي ساهمت في هذا اليوم الترفيهي وخصت بالشكر كل من مركز العمل المجتمعي معا، ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ومركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات، ومركز الارشاد التربوي ومديرية التربية والتعليم شرق غزة، وجمعية عائشة للمرأة والطفل على ما بزلوه من جهد مثمنة دور كل مؤسسة في انجاح هذا العمل المميز.

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