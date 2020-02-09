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" الاسرة والطفولة" التابعة لوزارة التنمية تقدم ترخيصاً لحضانة بالشمال

09 شباط / فبراير 2020 12:26

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غزة- الرأي

قامت وحدة الأسرة والطفولة ممثلة بمدير عام الوحدة منى العجلة، ورئيس قسم الطفولة المبكرة منال عدوان، ومشرفة دور الحضانة غزالة نصير بزيارة تفقدية الى حضانة ساندي بل في محافظة الشمال، وكان في استقبالهم صاحبة الحضانة .
وتجول وفد الوزارة داخل الحضانة ، وقد اعربت أ.منى عن شكرها وتقديرها للاداء المتميز للحضانة.
وتم خلال هذه الزيارة تقديم العديد من الهدايا لدعم وتشجيع الحضانة التي تلتزم بقوانين الوزارة والتي تحافظ على سلامة الاطفال.

وفي نهاية الزيارة تم تسليم مسؤولة الحضانة شهادة ترخيص الحضانة المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2020، بعد مطابقة الحضانة لجميع المعايير والمواصفات لدور الحضانة التي ينص عليها القانون، حيث يتوفر في الحضانة البيئة الصحية والأمنة التي تدعم نمو الأطفال والأنشطة والألعاب التربوية والبرامج التي تساهم في تطوير الاطفال

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