المستشار عابد يبحث التعاون المشترك مع مركز التحكيم بنقابة المهندسين

غزة- الرأي

استقبل المستشار محمد عاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.، وفداً من مركز التحكيم بنقابة المهندسين برئاسة م. إبراهيم رضوان رئيس مركز التحكيم الهندسي وبمشاركة كل من م. هاشم سكيك أمين سر المركز و م. راغب عطا الله نائب الرئيس و م. أسامة دلول أمين صندوق المركز و د. أنور الطويل عضو مجلس إدارة و م. خالد عيسى عضو مجلس إدارة و م. راوية العجل منسق مركز التحكيم الهندسي وبحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المركز والمجلس الأعلى للقضاء، وإمكانية عقد دورات وورش عمل للمحكمين لضمان سلامة الإجراءات في التحكيم، كما تم الحديث عن دور المحكمين في النزاعات المعروضة عليهم قبل اللجوء إلى القضاء ودور القضاء فيما يحال إليه من أحكام المحكمين.

من جانبه، أشاد الدكتور أنور الطويل بالقضاء الفلسطيني مشيراً لأهمية دور المحكمين والخبراء قبل رفع الدعوى وأثناء سيرها، إذ يمكن للقاضي الاسترشاد برأي الخبراء والتصديق على أحكام المحكمين، كما أشار المهندس رضوان إلى الفرق بين التقرير الفني والتحكيم.

من جهته، أكد عابد على أهمية دور المؤسسات الأهلية لاسيما مراكز التحكيم خاصة المنظمة منها حسب الأصول والذي يعتبر مكملاً للدور الرسمي.

كما أطلع المستشار الوفد الزائر على حجم القضايا التي تم إنجازها وقصر مواعيد التأجيل التي تصل لأيام أحياناً ولا تزيد عن ثلاثة أسابيع.

و أكد الوفد على إمكانية التعاون المشترك من أجل تخفيف الأعباء والرغبة في المساهمة لحل النزاعات والقضايا التي قد تحال إليها بناءً على رغبة الأطراف في إطار الدور التكاملي بين المؤسسات الحكومية والأهلية.