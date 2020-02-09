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بمشاركة (25) متدرباً ومتدربة

"الشباب والرياضة" تختتم دورة تطوير مواقع الويب

09 شباط / فبراير 2020 01:04

"الشباب والرياضة" تختتم دورة تطوير مواقع الويب

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة – الإدارة العامة للشباب الدورة التدريبية المختصة بإنشاء المواقع الإلكترونية تطوير مواقع الويب، بالتعاون مع مركز البيت الآمن الشبابي.

جاء ذلك، بحضور بلال الشاعر مدير دائرة التأهيل والتدريب وأعضاء مجلس إدارة البيت الأمن، وبحضور25 متدرباً ومتدربة من المبرمجين والمطورين الشباب، واستمرت الدورة بواقع  60 ساعة تدريبية،  وهدفت إلى إكساب الشباب القدرة على بناء موقع الكتروني كامل وبإمكانيات عالية وتكنولوجيا متطورة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، 
وأكد الشاعر أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق التعاون والتبادل المشترك مع المراكز الشبابية  بهدف تعزيز العلاقات معها وتحقيق الاستفادة الممكنة التي تعمل على تطوير أداء الشباب  بشكل مستمر خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات على اعتبار أن هذا المجال يعتبر من أكثر المجالات تحقيقاً للتقدم في هذه الآونة، وخصوصا في ظل الحصار على قطاع غزة.

وعبر الخريجون عن سعادتهم للالتحاق بهذا البرنامج التقني واجتيازهم لكافة المحطات المختلفة في العملية التدريبية، وقدم المشاركون شكرهم  إلى المدرب ثائر أبو شباك، على دوره في التدريب على تطوير مواقع الويب.

كما أشادوا بالجهود التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في تنظيمها لهذه الدورة التدريبية التي تلبي الحاجات الملحة لسوق العمل في عدد من المجالات التقنية، إضافة إلى تحسين المهارات التكنولوجية والعملية، وفي نهاية الدورة تم تكريم المتدربين بتوزيع شهادات التقدير بعد اجتياز التدريب.

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