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مدير دائرة المختبرات: جهاز سيولة الدم يقدم نتائج دقيقة لمرضى الدم

09 شباط / فبراير 2020 01:08

مدير دائرة المختبرات: جهاز سيولة الدم يقدم نتائج دقيقة لمرضى الدم
مدير دائرة المختبرات: جهاز سيولة الدم يقدم نتائج دقيقة لمرضى الدم

غزة- الرأي

أكدعميد مشتهى مدير دائرة المختبرات بالإدارة العامة للمستشفيات، أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتطوير الخدمات المخبرية التي تقدمها للمرضى، وذلك بتوفير الأجهزة  المخبرية المتطورة لتعطي نتائج اكثر دقة ووضوحا.
وقال مشتهى، إنه تم تزويد مستشفى الإندونيسي في محافظة شمال قطاع غزة خلال العام الماضي 2019 بجهاز فحص سيولة الدم ليخدم مرضى الدم والأوعية الدموية والقلب ومتابعة فحوصات المرضى الذين يتناولون أدوية سيولة الدم، موضحا بأنه من خلال النتائج يتم تعديل الجرعات العلاجية للمرضى.
وأعرب عن شكره للمانحين الداعمين لتنفيذ المشاريع التطويرية والتي تساهم بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

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