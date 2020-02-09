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تعليم خان يونس يفتتح لقاءً مع نخبة من طالبات الثانوية العامة

09 شباط / فبراير 2020 01:13

تعليم خان يونس يفتتح لقاءً مع نخبة من طالبات الثانوية العامة
تعليم خان يونس يفتتح لقاءً مع نخبة من طالبات الثانوية العامة

غزة- الرأي

افتتح  عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأحد، لقاءً مع نخبة من طالبات الثانوية العامة في مدرستي خان يونس الثانوية للبنات، وفاروق الفرا الثانوية للبنات، وذلك في مركز التدريب التربوي، بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات التي تؤهلهم للحصول على مراكز متقدمة في نتائج امتحان الثانوية العامة على مستوى الوطن، وحضر اللقاء: أ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. عبد الله العبادلة رئيس قسم الامتحانات، وأ. عائد زقوت من قسم الامتحانات، وعدد من المعلمات.
وفي كلمته رحب  الفرا من بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء في شحذ الهمم والتواصل مع الطلبة وتعزيز قدراتهم وتبديد مخاوفهم، والاستماع منهم عن كثب حول استفساراتهم، وأكد على ضرورة الالتحاق بالامتحان المدرسي “التجريبي” المقرر عقده في العاشر من أبريل، وذلك لأهميته في وضع الطالب في التجربة الحقيقية لأجواء الامتحانات.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة، وأوضح أ. الفرا أن المديرية حققت نجاحات تربوية وتميزت على المستوى الوطني في العديد من المجالات وخص بالذكر تحقيق المراكز الأولى على مستوى الوطن في امتحانات الثانوية العامة، وأعرب أ. الفرا عن الاستعداد الكامل والدائم للمديرية بكافة طواقمها لتوفير متطلبات التفوق للطلبة وتوظيف امكاناتها لتحقيق هذه الغاية.
من ناحيته تحدث أبو نمر عن أهمية الثانوية العامة كونها مرحلة لنهاية التعليم العام، وبداية للتعليم الجامعي، منوهاً إلى بذل المزيد من الجهود لتتويج هذه الخاتمة بنتائج متميزة تُمكن الطالب من دخول التخصص الجامعي الذي يرغب فيه الطالب.
من جانبه تحدث العبادلة عن آلية الامتحانات النهائية بدوراتها الثلاث والفئات الملتحقة بها، وطبيعة الأسئلة من حيث الشكل والمضمون، وأوضح التعليمات العامة للامتحانات، وكيفية التعامل مع ورقة الإجابة.
 وتم الاستماع إلى استفسارات الطالبات وتقديم الفائدة.

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