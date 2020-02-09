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مع استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة

نتنياهو يهدد بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

09 شباط / فبراير 2020 01:21

نتنياهو
نتنياهو

القدس المحتلة - الرأي

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، مع استمرار التوتر الأمني وإطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة.

وأضاف نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: "لن أفصّل كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا نستعد لشن حملة على المنظمات الإرهاربية في غزة".

وبشأن الخطة الأميركية المسماة "صفقة القرن"، قال نتنياهو بشأن الجدل الدائر في أوساط الأحزاب اليمينية حول ضرورة تقديم خطة إقرار السيادة للحكومة للتصويت عليها: "إنه سيتم دفع هذه العملية للحكومة عندما تكتمل".

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وحين يتم الانتهاء من ذلك، سيتم تقديمها للحكومة للموافقة عليها، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تمنح "إسرائيل" حق السيادة وتعترف بذلك وهذا هو الشيء المهم حاليًا. كما قال.

وأعرب عن أمله في أن يتم تحقيق ذلك قريبا، مشيرًا إلى أنه لن يتم المجازفة بأي خطوة قبل أن يتم الانتهاء من العملية بشكل كامل بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.

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