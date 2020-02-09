مستشفى شهداء الاقصى ينجح في استئصال كلية بالمنظار الجراحي

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبى بقسم جراحة المسالك البولية برئاسة د.هشام أبو معمر استشارى ورئيس القسم فى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، باستئصال كلية لعشرينية بالمنظار الجراحى نتيجة وجود أكياس ممتلئة بالصديد قدرت ب (2لتر ) و كانت قد أخفت معالم الكلية لكبر حجمها.

وأوضح د.أبو معمر خلال لقاء اعلامى،أن المريضة كانت تعانى على مدار سنوات من التهابات متكررة فى البول وآلام فى الخاصرة اليسرى، تنقلت خلالها بين عدة مراكز صحية وكانت تشخص بالتهابات فى مجرى البول وعلى إثرها يتم إعطائها الادوية والعلاجات.

وقال" وصلت المريضة الى قسم الطوارىء بالمستشفى تشكو من آلام فى الخاصرة اليسرى وتم تحويلها إلى عيادة المسالك البولية فى العيادة الخارجية،وبعد الفحص الإكلينيكيى اولا، لوحظ انتفاخ كبير فى حجم البطن فى الجانب الأيسر ،ومن ثم أجريت لها صورة تليفزيون وصورة مقطعية التى أظهرت وجود أكياس بها صديد وبأحجام كبيرة جدا.التشخيصي(Non functioning Lt kidney).

وأكد أبو معمر أن استمرار وجود هذه الاكياس على الكلية دون استئصالها مع الكلية سيسبب لها تسمم دموي فى الفترة المقبلة،لذلك تم اجراء عملية للمريضة واستئصال كامل الكلية اليسرى بالمنظار الجراحى مع استئصال الأكياس التى كانت ممتلئة بالعديد قدر ب (2) لتر.(Laparoscopic simple nephrectomy).

ووصف هذه الحالة بالنادرة وكانت قد أجريت قبل ذلك حالتين مماثلتين خلال الأشهر الماضية فى مستشفى شهداء الأقصى.

وبين أن الجراحات بالمنظار الجراحى أقل مضاعفات من الجراحة التقليدية، الى جانب أنها تقلل فترة المكوث فى المستشفى ،كما تقلل إعطاء الادوية والمسكنات ويعود المريض لممارسة حياته الطبيعية بوقت قصير بعد اجراء العملية.

ويشير إلى أن المريضة قد غادرت المستشفى بالأمس وهى بصحة جيدة وتماثلت للشفاء واختفت كامل الالام والأعراض التى كانت تعانى منها.

وذكر د.أبو معمر أن قسم جراحة المسالك البولية يجرى شهريا من (8 _10) عمليات كبرى بالمنظار الجراحى،الى جانب معاينة وفحص (400)مريض فى العيادة الخارجية.