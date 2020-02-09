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بين قسم التفتيش العمالي وقسم الاصحاح المهني

" العمل" تنفذ زيارات تفتيشية لمنح تراخيص للمنشآت المتقدمة

09 شباط / فبراير 2020 01:52

" العمل" تنفذ زيارات تفتيشية لمنح تراخيص للمنشآت المتقدمة

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل شمال غزة، ممثلاً بالأستاذ عيسي راضي،  وبمشاركة رئيس قسم الاصحاح المهني في الوزارة م. مصباح الحوراني زيارات تفتيشية لعدد من المنشآت المتقدمة مثل  شركة ابو عيطة للألبان والأجبان ، ومعمل صابر عبيد للبلوك.
وأفاد راضي، أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للموافقة ومنح التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، ومتابعة الالتزام بشروط وظروف العمل و مدى اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مكان العمل؛ بهدف حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ومنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، بالإضافة إلى الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث .

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