"الزراعة" تشرع بتنفيذ مشروع مكافحة "سل الزيتون"

غزة- الرأي

شرعت وزارة الزراعة، بالتعاون مع الاغاثة الزراعية بتنفيذ مشروع مكافحة سل الزيتون في الاراضي المصابة بالمرض شمال غزة.

ويأتي ذلك، في اطار جهودها المكثفة لمكافحة مرض "سل الزيتون"، حيث سيتم معالجة الاراضي المصابة منعا لانتشار المرض.