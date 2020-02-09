شرعت وزارة الزراعة، بالتعاون مع الاغاثة الزراعية بتنفيذ مشروع مكافحة سل الزيتون في الاراضي المصابة بالمرض شمال غزة.
ويأتي ذلك، في اطار جهودها المكثفة لمكافحة مرض "سل الزيتون"، حيث سيتم معالجة الاراضي المصابة منعا لانتشار المرض.
عاجل |
09 شباط / فبراير 2020 01:54
غزة- الرأي
شرعت وزارة الزراعة، بالتعاون مع الاغاثة الزراعية بتنفيذ مشروع مكافحة سل الزيتون في الاراضي المصابة بالمرض شمال غزة.
ويأتي ذلك، في اطار جهودها المكثفة لمكافحة مرض "سل الزيتون"، حيث سيتم معالجة الاراضي المصابة منعا لانتشار المرض.
14:08بلدية خان يونس تطلق اسم الكويت على أحد شوارعها الاستراتيجية
14:01"الزراعة" توزع مساعدات عينية على مربي الثروة الحيوانية
13:57لجنة تطوير المساجد بالأوقاف تعقد ورشة عمل حول النهوض بالمساجد
13:54"الزراعة" تشرع بتنفيذ مشروع مكافحة "سل الزيتون"
13:52" العمل" تنفذ زيارات تفتيشية لمنح تراخيص للمنشآت المتقدمة