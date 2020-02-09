لجنة تطوير المساجد بالأوقاف تعقد ورشة عمل حول النهوض بالمساجد

غزة- الرأي

عقدت لجنة تطوير المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية ورشة عمل حول "النهوض بالمساجد"، بحضور ومشاركة كل من رئيس اللجنة د. عادل الهور، و مسئول ملف التخطيط والجودة بالوزارة أ. ماهر يعقوب، ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري ومدير مساجد الوسطى والجنوب أ. رجائي حسين ومدير مساجد غزة والشمال أ. عدلي البرش. ومدير الرقابة أ. أحمد أبو حمد، ورؤساء أقسام المديريات.

وتناول اللقاء مناقشة جملة من القضايا والملفات كان أبرزها بحث فكرة انشاء اللجنة الادارية في كل مسجد، وملف التفتيش والمفتشين داخل المساجد.

وأوضح الهور أن هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية الوزارة في تطوير وتجويد العمل في كافة الادارات والاقسام، منوهًا الى أنه تم الاتفاق على انشاء لجنة ادارية في كل مسجد، وفق معايير محددة الى جانب النظر في صياغة الية مناسبة للتفتيش داخل المساجد تشمل المفتشين وعملية التفتيش برمتها، مؤكداً في الوقت ذاته علي حرص وزارة الاوقاف الشديد للارتقاء بالمسجد والعاملين بها.