وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع بتنفيذ مشروع مكافحة "سل الزيتون" وكالة الرأي الفلسطينية " العمل" تنفذ زيارات تفتيشية لمنح تراخيص للمنشآت المتقدمة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الاقصى ينجح في استئصال كلية بالمنظار الجراحي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستقبل وفدا من مدسة بلقيس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يهدد بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح لقاءً مع نخبة من طالبات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية مدير دائرة المختبرات: جهاز سيولة الدم يقدم نتائج دقيقة لمرضى الدم وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تختتم دورة تطوير مواقع الويب وكالة الرأي الفلسطينية المستشار عابد يبحث التعاون المشترك مع مركز التحكيم بنقابة المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية " الاسرة والطفولة" التابعة لوزارة التنمية تقدم ترخيصاً لحضانة بالشمال
أخبار » الأخبار الحكومية

"الزراعة" توزع مساعدات عينية على مربي الثروة الحيوانية

09 شباط / فبراير 2020 02:01

"الزراعة" توزع مساعدات عينية على مربي الثروة الحيوانية

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،  مساعدات عينية على مربي الثروة الحيوانية خلال مديريات الخدمات البيطرية في المحافظات الخمسة.

واشتملت المساعدات على أدوات للمزارع ومطهرات والبسة للمزارعين، ومقويات
ويأتي ذلك في إطار مشروع منفذ بين وزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة"الفاو"ل مساعدة الفئات محدودة الدخل والقاطنين بالمناطق الحدودية، ضمن مجهودات الزراعة في دعم قطاع الثروة الحيوانية والمواطنين الذين يعملون في هذا المجال في ظل مضايقات الاحتلال والحصار والتحكم في مدخلات الاعلاف والتي تزيد من تكاليف الانتاج.

84505966_2752723108140425_8957024360162394112_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟