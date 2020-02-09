"الزراعة" توزع مساعدات عينية على مربي الثروة الحيوانية

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، مساعدات عينية على مربي الثروة الحيوانية خلال مديريات الخدمات البيطرية في المحافظات الخمسة.

واشتملت المساعدات على أدوات للمزارع ومطهرات والبسة للمزارعين، ومقويات

ويأتي ذلك في إطار مشروع منفذ بين وزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة"الفاو"ل مساعدة الفئات محدودة الدخل والقاطنين بالمناطق الحدودية، ضمن مجهودات الزراعة في دعم قطاع الثروة الحيوانية والمواطنين الذين يعملون في هذا المجال في ظل مضايقات الاحتلال والحصار والتحكم في مدخلات الاعلاف والتي تزيد من تكاليف الانتاج.