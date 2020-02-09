بلدية خان يونس تطلق اسم الكويت على أحد شوارعها الاستراتيجية

غزة- الرأي

أطلقت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، اسم "الكويت" على أحد شوارعها الاستراتيجية البالغ طوله "3 كم" تقريباً والذي يربط حي جورت اللوت بحي بطن السمين وغرب المدينة بالكامل، والتي تأتي لمسة وفاء وعرفان للحكومة والشعب والمؤسسات الكويتية التي قدمت الكثير لأبناء شعبنا في كافة المحافل الدولية ومواقفهم المشرفة والداعمة للقضة الفلسطينية وشعبنا العظيم.

وأكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أنّ تسمية الشارع باسم (الكويت) على أحد شوارعها الاستراتيجية امتنانًا وتقديرًا لدولة الكويت أميرًا وشعبًا ومؤسسات وحكومة لجهودهم الطيبة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني على مر التاريخ حيث أنهم كانوا ولا يزالوا مثالًا وطنيًا يحتذى به .

وشكر م. البطة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح والحكومة الكويتية وشعبها العظيم، لدعمهم الكبير للشعب الفلسطيني والبلديات في قطاع غزة المحاصر من خلال تمويل مشاريع استراتيجية ساهمت في التخفيف من حجم المعاناة القائمة جراء الحصار، داعياً في سياق متصل المحيط العربي والإقليمي إلى ممارسة الضغوط على الكيان المحتل من أجل رفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.