التعليم تناقش تفعيل الإعلام المدرسي في مدارس خانيونس

خانيونس- سامي جادالله- الرأي:

ناقشت الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي تفعيل الإعلام المدرسي في مدارس تعليم شرق خانيونس.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمديرية تعليم شرق خانيونس بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. معتصم الميناوي، ومدير العلاقات العامة أ. مدحت الزطمة، ومدير تعليم شرق خانيونس أ. سليمان شعث، والنائبين الإداري والفني أ. منار أبو خاطر وأ. سعيد قديح، ورئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة أ. علاء فيصل، ورئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية أ.عبد القادر أبو فسيفس وكوكبة من منسقي الإعلام.

وأوضح الميناوي أن هذا اللقاء هو الرابع في المديريات حيث سيتم اللقاء مع جميع منسقي الإعلام في محافظات قطاع غزة، ورحب الميناوي بالحضور موضحاً أهمية تفعيل منظومة الإعلام المدرسي لإيصال رسالة التربية السامية واطلاع المجتمع الفلسطيني عما يدور في المدارس، خاصة وأن الميدان التربوي يزخر بنشاطات على درجة عالية من التميز مثل التعليم الممتع، والشراكة مع المجتمع، والمبادرات، وحملات القيم، والدروس التطبيقية.

وأشار الميناوي إلى أن الوزارة ومن خلال منظومة الإعلام المدرسي ستُسخر كافة منصات التواصل الاجتماعي مثل الواتس أب والفيسبوك وستنتج مختلف المواد الإعلامية للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وأولياء الأمور في خطوة تعزز الشراكة والاتصال مع مجتمعنا وجمهورنا وخدمة العملية التعليمية.

بدوره أوضح الزطمة أن من مهام منسقي الإعلام إنشاء مجموعات واتس اب لأولياء الأمور، والمساهمة والمشاركة في نشر الأنشطة والفعاليات المدرسية والفعاليات المرسلة من الوزارة على مجموعات الواتس اب لكل مدرسة، وموقع حاضنة الإبداع، وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، إضافة إلى أن من دورهم العمل على تفعيل مشروع المراسل المدرسي الخاص بإذاعة التعليم، لافتاً إلى أن العلاقات العامة وضعت برنامجاً تدريبياً متخصصا لكافة المنسقين.

من جهته أشاد شعث بجهود الوزارة في هذا المجال لافتاً إلى أن العمل الإعلامي أمر مهم في إطار توصيل رسالة التعليم، مشيداً بالبرنامج الذي تعمل عليه الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة والذي من خلاله سيصل إلى كل بيت وسيوصل الأخبار والإنجازات والتفاعل مع الجمهور.

وخلال اللقاء فُتح باب النقاش مع المنسقين حول إجراءات عمل المنسقين ومشروع الوزارة الإعلامي في هذا المجال.