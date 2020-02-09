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إنقاذ ثلاثينية من شلل رباعي في المستشفى الأوروبي

09 شباط / فبراير 2020 05:11

خانيونس- نهى مسلم - الرأي:

نجح الطاقم الطبي بجراحة الأعصاب برئاسة د. نضال أبو هدروس استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي في إنقاذ ثلاثينية من شلل رباعي.

وأوضح د. أبو هدروس أن المريضة كانت تعاني من ضعف في الأطراف الأربعة وصعوبة متزايدة في المشي، منذ حوالي ستة أشهر، وقد أظهرت صور الرنين لديها انزلاق غضروفي عنقي بين الفقرتين الخامسة والسادسة، مسببا ضغطا شديدا على الحبل الشوكي.

وأكد أن هذا الضغط الشديد على الحبل الشوكي كان يشكل تهديد وشيك باحتمال التدهور إلى شلل رباعي.

وقال إنه قد تم استئصال الانزلاق الغضروفي، وإزالة الضغط عن الحبل الشوكي بنجاح.

ونوه أنه وبعد اجراء العملية الجراحية، طرأ تحسن كبير على حالة المريضة، وتحديدا في المشي والتوازن، وغادرت المستشفى بعد ٤٨ ساعة.

واعتبر د. أبو هدروس هذه العملية من الجراحات الدقيقة، والتي تتطلب مهارة عالية لإجرائها، وقد أجرى قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي عدة جراحات مماثلة مؤخرا.

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