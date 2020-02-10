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حالة نادرة للغاية.. شعر ينبت بمكان لا يخطر على البال

10 شباط / فبراير 2020 08:14

كشفت دراسة طبية نشرت مؤخرا، عن حالة صحية نادرة وغريبة في الوقت نفسه، تعاني منها فتاة إيطالية منذ سنوات، الأمر الذي جعلها محط أنظار الكثير من الباحثين. وأشارت الدراسة إلى أن الفتاة تعاني منذ نحو عقد من ظهور شعر في اللثة، يشبه تماما شعر الرموش، وفقما ذكر
كشفت دراسة طبية نشرت مؤخرا، عن حالة صحية نادرة وغريبة في الوقت نفسه، تعاني منها فتاة إيطالية منذ سنوات، الأمر الذي جعلها محط أنظار الكثير من الباحثين. وأشارت الدراسة إلى أن الفتاة تعاني منذ نحو عقد من ظهور شعر في اللثة، يشبه تماما شعر الرموش، وفقما ذكر

كشفت دراسة طبية نشرت مؤخرا، عن حالة صحية نادرة وغريبة في الوقت نفسه، تعاني منها فتاة إيطالية منذ سنوات، الأمر الذي جعلها محط أنظار الكثير من الباحثين.

وأشارت الدراسة إلى أن الفتاة تعاني منذ نحو عقد من ظهور شعر في اللثة، يشبه تماما شعر الرموش، وفقما ذكر موقع "أدويتي سنترال" المختصة في الأخبار الغريبة والطريفة.

وذكر الموقع أن الفتاة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، زارت الأطباء بخصوص ظهور شعر على لثتها منذ أن كان عمرها 19 عاما.

واشتكت الفتاة للأطباء من نمو الشعر على اللثة، وهي حالة تم توثيقها في مرات قليلة جدا في الأدبيات الطبية، وكشفت الاختبارات أن الفتاة تعاني أيضا من تكيسات على المبايض، وهو اضطراب هرموني شائع نسبيا.

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