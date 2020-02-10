نسخة تجريبية من تطبيق واتساب قادمة بالوضع المظلم على آيفون

مع انتشار ظاهرة السمة المُظلمة في الخدمات والتطبيقات وحتى في أنظمة التشغيل، فمن الغريب أن لا نرى واتساب يدعم هذه السمة، ومع ذلك ومن المعروف للجميع أن واتساب تعمل حاليًا على هذه الميزة في تطبيقها الرئيسي في أندرويد و iOS، ولكن جُلّ الأمر أن الشركة تأخذ وقتها في تقديمه لجميع المستخدمين.

ومؤخرًا، بات بإمكان مستخدمي أندرويد تجربة الوضع المظلم في واتساب، وذلك عبر أحدث نسخة تجريبية من التطبيق، والآن، اكتشف المشتركون في البرنامج التجريبي لـ TestFlight، ووفقًا لتقارير أخرى، أن الوضع المظلم قد ظهر لمستخدمي نظام التشغيل iOS.

وفي هذا الشأن، يمكن الانتقال إلى إعدادات واتساب، وصولًا إلى تبويب الدردشات، من هناك وعبر قسم الموضوعات ستتمكن من تنشيط الوضع المظلم، أخيرًا، لا يوجد موعد محدد لإطلاق هذه الميزة لجميع المستخدمين، ولكن لا ينبغي للأمر أن يستغرق وقتًا طويلًا لنراها متاحة للجميع.