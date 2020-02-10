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البرازيل تقتنص ثاني البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

10 شباط / فبراير 2020 08:52

البرازيل تقتنص ثاني البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو
البرازيل تقتنص ثاني البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

اقتنص المنتخب البرازيلي ثاني وآخر البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل، إثر تغلبه فجر اليوم الإثنين على غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين، في آخر مواجهات تصفيات أمريكا الجنوبية للمنتخبات دون 23 عاماً.

على ملعب ألفونسو بيريز في كولومبيا، أمطر "السيليساو" شباك "الألبيسيليستي" 3-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدفين حملا توقيع باولينيو وماتيوس كونيا في الدقيقتين 13 و30 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، واصل كونيا مسلسل التألق مضيفاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 55.

وبانتصارها الأول في التصفيات، رفعت البرازيل رصيدها إلى 5 نقاط، لتحتل المركز الثاني خلف الأرجنتين التي تصدرت بست نقاط.

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