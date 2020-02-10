بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم: هلال القدس يواجه العهد اللبناني في بيروت

-يلتقي في تمام السابعه من مساء اليوم الاثنين بتوقيت القدس نادي هلال القدس مع نادي العهد اللبناني لحساب الجولة الاولى من مباريات المجموعة الاولى لبطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على ملعب كميل شمعون بالعاصمة اللبنانية بيروت .

واقيم صباح الاحد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور مراقب المباراة ومراقب الحكام ومسؤول الامن في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وممثلين عن ناديي العهد وهلال القدس . كما اقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المدير الفني لنادي هلال القدس امجد طه وحارس هلال القدس اللاعب رامي حمادة ومدرب نادي العهد باسم مرمر ولاعب العهد هيثم صاعور.

وخلال المؤتمر الصجفي شكر المدير الفني لنادي هلال القدس امجد طه نادي العهد والحكومة اللبنانية على تسهيل دخول هلال القدس الى لبنان معتبرا المباراه بالكبيرة والصعبه كون الهلال سيواجه بطل النسخة الاخيرة من البطولة رغم الغيابات في صفوف الفريق اللبناني ورغم توقف الدوري اللبناني واكد طه على جهوزية اسود العاصمة لخوض المباراة وثقته العاليه بلاعبيه الذين اثبتوا مقدرتهم على تجاوز فرق كبيرة خلال المواسم السابقة من البطولة ".

رامي حماده قال: هذه المباراه لها اهمية كبيرة مع فريق كبير كالعهد اللبناني وهذه ثاني تجربه في دور المجموعات في البطولة وان شاء الله نقدم مباراة كبيرة تليق باسم هلال القدس ودولتنا الفلسطينية ونسعى لان نحقق النقاط الثلاث من المباراة واسعاد الجماهير الفلسطينية .

من جهته اعرب المدير الفني لنادي العهد اللبناني باسم مرمر عن ترحيبه بنادي هلال القدس على ارض لبنان مؤكدا على صعوبة المباراة امام فريق اثبت انه ند قوي للاندية الاخرى رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين ، واعرب مرمر عن احترامه لنادي هلال القدس في ظل حسن التنظيم وامتلاكه لعناصر شابة في كافة المواقع .

ويشارك نادي هلال القدس للمرة الرابعه في تاريخه وللثالثه على التوالي في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ممثلا وحيدا لفلسطين في هذه البطولة العالمية واوقعت القرعة بطل فلسطين مع اندية الجيش السوري والعهد اللبناني والمنامه البحريني.

وسيواجه نادي هلال القدس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري نادي الجيش السوري على ملعب الملك عبد الله الثاني بالقويسمة بالعاصمة الاردنية عمان .