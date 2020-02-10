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الحكم بالسجن 28 شهرًا على الشيخ رائد صلاح

10 شباط / فبراير 2020 09:11

الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح

قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا اليوم الاثنين، بالسجن الفعلي 28 شهرا على رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح.

وبموجب قرار المحكمة سيجري تخفيض 11 شهرا كان قد قضاها الشيخ صلاح داخل السجن في الفترة السابقة ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن.

وكانت المحكمة قد أدانت الشيخ صلاح بتهم "التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي".

وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدا كبيرا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة إلى جانب الشيخ صلاح وعائلته.

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