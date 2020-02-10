وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تبحث تعاونها مع جمعية مستوردي المركبات وكالة الرأي الفلسطينية ‏وفد من تعليم غرب غزة يتفقد عدداً من مدارس المديرية وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمني مصري يصل قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية إلغاء اقتحام المستوطنين قبر يوسف خوفاً من اندلاع مواجهات وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالسجن 28 شهرًا على الشيخ رائد صلاح وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق مخيم المغازي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على أموال 9 أسرى مقدسيين ويحجز حساباتهم البنكية وكالة الرأي الفلسطينية بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم: هلال القدس يواجه العهد اللبناني في بيروت وكالة الرأي الفلسطينية البرازيل تقتنص ثاني البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل سبعة شبان من بيت لحم وقلقيلية والقدس
أخبار » الأخبار الحكومية

‏وفد من تعليم غرب غزة يتفقد عدداً من مدارس المديرية

10 شباط / فبراير 2020 09:33

‏وفد من تعليم غرب غزة يتفقد عدداً من مدارس المديرية
‏وفد من تعليم غرب غزة يتفقد عدداً من مدارس المديرية

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم غرب غزة "أ" ، مع وفدٍ مرافق،  طابور المدرسة حيث كان الحضور للطلبة كامل رغم الأجواء الباردة والمنخفض الجوي الأمر الذي نال إعجاب وفد مديرية التربية والتعليم.

وفي هذا السياق أثنى د.أبوعلي على حرض أولياء الأمور في إرسال أبنائهم لمقاعد الدراسة حتى يتلقوا دروسهم بشكل منتظم في أجواء تسودها الهدوء والانضباط.

وضم الوفد د.جمال الفليت مدير الدائرة الإدارية وأسامة الهباش مدير الدائرة الفنية وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية.

وفي سياق آخر، هنأ وفد مديرية التربية والتعليم غرب غزة الزميلة نجاح صُنع الله مديرة مدرسة القاهرة الأساسية "ب"، للاطمئنان على صحتها ولتهنئتها بالسلامة بعد خضوعها لعملية تكللت بالنجاح وعودتها إلى مكان عملها، وتمنى مدير التربية والتعليم الصحة والعافية والسلامة التامة للزميلة نجاح صنع الله.

وقدم مدير التربية والتعليم درع التهنئة بالسلامة لمديرة المدرسة وتمنى لها السلامة التامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟