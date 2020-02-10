‏وفد من تعليم غرب غزة يتفقد عدداً من مدارس المديرية

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم غرب غزة "أ" ، مع وفدٍ مرافق، طابور المدرسة حيث كان الحضور للطلبة كامل رغم الأجواء الباردة والمنخفض الجوي الأمر الذي نال إعجاب وفد مديرية التربية والتعليم.

وفي هذا السياق أثنى د.أبوعلي على حرض أولياء الأمور في إرسال أبنائهم لمقاعد الدراسة حتى يتلقوا دروسهم بشكل منتظم في أجواء تسودها الهدوء والانضباط.

وضم الوفد د.جمال الفليت مدير الدائرة الإدارية وأسامة الهباش مدير الدائرة الفنية وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية.

وفي سياق آخر، هنأ وفد مديرية التربية والتعليم غرب غزة الزميلة نجاح صُنع الله مديرة مدرسة القاهرة الأساسية "ب"، للاطمئنان على صحتها ولتهنئتها بالسلامة بعد خضوعها لعملية تكللت بالنجاح وعودتها إلى مكان عملها، وتمنى مدير التربية والتعليم الصحة والعافية والسلامة التامة للزميلة نجاح صنع الله.

وقدم مدير التربية والتعليم درع التهنئة بالسلامة لمديرة المدرسة وتمنى لها السلامة التامة.