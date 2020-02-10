وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تبحث تعاونها مع جمعية مستوردي المركبات وكالة الرأي الفلسطينية ‏وفد من تعليم غرب غزة يتفقد عدداً من مدارس المديرية وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمني مصري يصل قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية إلغاء اقتحام المستوطنين قبر يوسف خوفاً من اندلاع مواجهات وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالسجن 28 شهرًا على الشيخ رائد صلاح وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق مخيم المغازي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على أموال 9 أسرى مقدسيين ويحجز حساباتهم البنكية وكالة الرأي الفلسطينية بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم: هلال القدس يواجه العهد اللبناني في بيروت وكالة الرأي الفلسطينية البرازيل تقتنص ثاني البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل سبعة شبان من بيت لحم وقلقيلية والقدس
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة النقل والمواصلات تبحث تعاونها مع جمعية مستوردي المركبات

10 شباط / فبراير 2020 09:39

وزارة النقل والمواصلات تبحث تعاونها مع جمعية مستوردي المركبات
وزارة النقل والمواصلات تبحث تعاونها مع جمعية مستوردي المركبات

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ وفداً من جمعية مستوردي المركبات برئاسة إسماعيل النخالة، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر الوزارة اليوم الاثنين.

ورحب أبو شرخ بالحضور، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في تنسيق العمل بين الوزارة وفئة التجار فيما يخدم الطرفين.

وقال:"إن الوزارة على تواصل مستمر مع كافة الجمعيات ذات العلاقة فيما يخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة".

و تم مناقشة العديد من القضايا من أبزرها تذليل كافة المعوقات التي تواجه تجار مستوردي المركبات و إيجاد آلية مناسبة فيما يتعلق باللوحات المؤقتة التي يتم استخدامها في عملية إدخال المركبات المستوردة و إصدار لوحات الاختبار الإضافية للمستوردين فيما يخدم المصلحة العامة ووفق القانون.

من جهته شكر النخالة وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من تسهيلات لمستوردي المركبات والتطور الكبير داخل دوائر الترخيص.

وزارة النقل والمواصلات تبحث تعاونها مع جمعية مستوردي المركبات 84357140_2587765244679919_3822791901581410304_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟