وزارة النقل والمواصلات تبحث تعاونها مع جمعية مستوردي المركبات

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ وفداً من جمعية مستوردي المركبات برئاسة إسماعيل النخالة، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر الوزارة اليوم الاثنين.

ورحب أبو شرخ بالحضور، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في تنسيق العمل بين الوزارة وفئة التجار فيما يخدم الطرفين.

وقال:"إن الوزارة على تواصل مستمر مع كافة الجمعيات ذات العلاقة فيما يخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة".

و تم مناقشة العديد من القضايا من أبزرها تذليل كافة المعوقات التي تواجه تجار مستوردي المركبات و إيجاد آلية مناسبة فيما يتعلق باللوحات المؤقتة التي يتم استخدامها في عملية إدخال المركبات المستوردة و إصدار لوحات الاختبار الإضافية للمستوردين فيما يخدم المصلحة العامة ووفق القانون.

من جهته شكر النخالة وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من تسهيلات لمستوردي المركبات والتطور الكبير داخل دوائر الترخيص.