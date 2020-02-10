غزة- الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2410) الاثنين10/2/ 2020

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باكستان تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره

السفير الأمريكي يحذّر: لن نعترف بأي عملية ضم أحادية قبيل الانتخابات

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أمريكا تحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات "أحادية" في الضفة الغربية

باكستان تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره

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الاحتلال يقرر منع إدخال معدات لشركات الاتصالات بغزة

محكمة الاحتلال تنطق اليوم بحكمها على الشيخ رائد صلاح

وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة

الاحتلال يقصف موقع للمقاومة في خانيونس

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