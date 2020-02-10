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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2410) الاثنين10/2/2020

10 شباط / فبراير 2020 10:29

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غزة- الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2410)  الاثنين10/2/2020

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10 شباط (فبراير)

  • 2002م كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس تطلق لأول مرّة صاروخ "قسّام 2" باتجاه مستوطنة صهيونيّة في منطقة النقب.
  • 2002م المجلس الثوري لحركة فتح يحلّ "كتائب شهداء الأقصى" و"كتائب العودة " ويعتبرهما خارجتين عن القانون الأمر الذي رفضتهما الكتائب.
  • 1994م حركة "الجهاد الإسلامي" تتبنى اختطاف الجندي الإسرائيلي إيلان سدري وقتله وسلب سلاحه.
  • 1982م إعادة تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني "بحزب الشعب الفلسطيني" وتأسيس حزب العمال الاشتراكي على يد مجموعة من العمال اليهود في تشرين الثاني 1919م.
  • 1948م ارتكبت مجموعة من الإرهابيين الصهاينة مجزرة بشعة عندما أوقفت عدداً من المواطنين العرب العائدين من قرية الطيرة قضاء طولكرم وأطلقت عليهم النار فقتلت منهم 7 وأصابت 5 آخرين بجراح.
  • 1934م أول سفينة مهاجرين يهود تكسر القيود البريطانية المفروضة على هجرة اليهود إلى فلسطين.
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