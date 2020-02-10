النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2410) الاثنين10/2/2020
أخبار فلسطينية
- الرئاسة الفلسطينية: الخريطة التي نعرفها هي حدود 67
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا جنوبي قطاع غزة
- وفد أمني مصري يصل قطاع غزة
- عيَّاش يحذر من تبعات مواصلة الاحتلال تقليص مساحة الصيد
·
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يعلن بدء رسم خرائط ضم المستوطنات والأغوار.. وأبو ردينة: خارطة فلسطين على…
- إسرائيل تقصف نقاط رصد للمقاومة بزعم إطلاق صاروخ على النقب الغربي
- نتنياهو: مستعدون لـ”عملية ساحقة” ضد قطاع غزة
- أولمرت: عباس “شريك إسرائيل الوحيد” لتحقيق السلام
- "العليا الإسرائيلية" تلغي شطب ترشح نائب من القائمة المشتركة
- أمريكا تحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات "أحادية" في الضفة الغربية
- نتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا على دولة فلسطينية
- نتنياهو: دفعت بوتين لتهديد إدارة أوباما لمنع قرار ضد إسرائيل
الاخبار الدولية
- باكستان تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره
- السفير الأمريكي يحذّر: لن نعترف بأي عملية ضم أحادية قبيل الانتخابات
اخبار عربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
القدس العربي
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا جنوبي قطاع غزة
- الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من غزة – (تغريدة)
- السفير الأمريكي يحذّر: لن نعترف بأي عملية ضم أحادية قبيل الانتخابات
- ترقب وصول الوفد الأمني المصري لغزة لإعادة تثبيت التهدئة.. ونتنياهو يتوعد بعملية عسكرية
- نتنياهو يعلن بدء رسم خرائط ضم المستوطنات والأغوار.. وأبو ردينة: خارطة فلسطين على…
- إسرائيل تقصف نقاط رصد للمقاومة بزعم إطلاق صاروخ على النقب الغربي
- المجموعة الأكاديمية لفلسطين: التطبيع خطر على المصلحة العربية لا على فلسطين فحس
- نتنياهو: مستعدون لـ”عملية ساحقة” ضد قطاع غزة
-
الشرق الأوسط
- طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة دون إصابات
- الرئاسة الفلسطينية: الخريطة التي نعرفها هي حدود 67
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا جنوبي قطاع غزة
- الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من غزة – (تغريدة)
- السفير الأمريكي يحذّر: لن نعترف بأي عملية ضم أحادية قبيل الانتخابات
- ترقب وصول الوفد الأمني المصري لغزة لإعادة تثبيت التهدئة.. ونتنياهو يتوعد بعملية عسكرية
- نتنياهو يعلن بدء رسم خرائط ضم المستوطنات والأغوار.. وأبو ردينة: خارطة فلسطين على…
- إسرائيل تقصف نقاط رصد للمقاومة بزعم إطلاق صاروخ على النقب الغربي
- المجموعة الأكاديمية لفلسطين: التطبيع خطر على المصلحة العربية لا على فلسطين فحس
-
الخليج الإماراتية
- نتنياهو يهدد بشن عدوان جديد على غزة
- 27 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين
- السلطة: «الصفقة» ستفشل في الأقصى
- الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية
الغد الأردنية
- نتنياهو يعلن البدء بـ”خرائط ضم الغور والمستوطنات”
- نتنياهو: مستعدون لـ “عملية ساحقة” ضد غزة
- أولمرت: عباس “شريك إسرائيل الوحيد” لتحقيق السلام
- الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر…
-
الاهرام المصرية
- أمريكا تحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات "أحادية" في الضفة الغربية
- باكستان تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره
الشروق المصرية
- طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة دون إصابات
- جيش الإحتلال: إطلاق صاروخ من قطاع غزة
- نتنياهو يهدد من جديد بشن عملية عسكرية على غزة
- رئيس وزراء فلسطين: الخطة الأمريكية للسلام لا تشكل الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني
-
الشرق القطرية
- أشتية في الاتحاد الإفريقي: صفقة القرن لا تشكل الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني
- رئيس حكومة الاحتلال يهدد بشن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة
الاخبار اللبنانية
- زرع الفتنة بين الفلسطينيين: حملة يهودية لـ«شكر الدروز»!
- هَبّة الضفّة تفرمل خطط واشنطن وتل أبيب: تأجيل لقاء نتنياهو ـ ابن سلمان؟
- فلسطين سند طرمان
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- خويص لـ"فلسطين أون لاين": الشيخ صلاح يدخل قاعة "محكمة" الاحتلال بحيفا
- الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة
- الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة
- الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم للاجئين شمال بيت لحم
- توغل وأعمال تجريف للاحتلال وسط قطاع غزة
- الاحتلال يزعم سقوط صاروخ من غزة في النقب الغربي
- غدا.. محكمة الاحتلال تصدر حكمها النهائي ضد الشيخ "صلاح"
- "شؤون الأسرى" تُحذِّر من تدهور الوضع الصحي لأسير من قلقيلية
- الاحتلال يقتحم منازل أسرى مقدسيين محررين ويصادر أموالا ومركبة
- مبادرة تطرح إستراتيجيات لجذب الطلاب للمواد العلمية
- عيَّاش يحذر من تبعات مواصلة الاحتلال تقليص مساحة الصيد
- محكمة الاحتلال تعلن اليوم قرارها بحق الشيخ رائد صلاح
- في مدارس غزة.. فعاليات رافضة لصفقة ترامب التصفوية
القدس المحلية
- الاحتلال يقرر منع إدخال معدات لشركات الاتصالات بغزة
- محكمة الاحتلال تنطق اليوم بحكمها على الشيخ رائد صلاح
- وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة
- الاحتلال يقصف موقع للمقاومة في خانيونس
جريدة الأيام
- نتنياهو: سنضم غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات مع مساحات...
- »معبر رفح: إقامة نقطة حجر صحي للعائدين من الصين
- »تجار غزة يلتزمون بقرار الحكومة حظر منتجات إسرائيلية
- »لمـــاذا يفـتـح الـبرهـــان ذراعـيـه لإســـرائــــيــل؟
الحياة الجديدة
- العاهل الأردني يجدد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية
- 62 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
- (محدث) الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن حتى إشعار
وكالة صفا
- الوفد الأمني المصري يصل غزة
- محكمة الاحتلال تنطق بالحكم النهائي ضد الشيخ صلاح اليوم
- ثلث المقدسيين سيتم عزلهم وفق الخطة
- بلدات صغيرة يُمزقها الاستيطان والجدار.. اختارها ترمب عاصمة لفلسطين
- توغل إسرائيلي محدود وسط القطاع
- الاحتلال يعتقل 6 مقدسيين ويُفرج عن 3 آخرين بشروط
- "العليا الإسرائيلية" تلغي شطب ترشح نائب من القائمة المشتركة
- الاحتلال يمنع سفر 8 مواطنين من معبر الكرامة
- إدارة معتقل "نفحة" تُهمل حالة الأسير نضال اعمر وتُماطل بعلاجه
- بالصور: مسيرة شعبية حاشدة بالمغرب تنديدًا بـ"صفقة القرن"
- الاحتلال يقتحم منازل أسرى مقدسيين ويستولي على أموال وممتلكات
وكالة الراي الفلسطينية
- وفد أمني مصري يصل قطاع غزة
- إلغاء اقتحام المستوطنين قبر يوسف خوفاً من اندلاع مواجهات
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق مخيم المغازي
- محكمة الاحتلال تنطق اليوم بقرار عقوبة الشيخ رائد صلاح
- الاحتلال يستولي على أموال 9 أسرى مقدسيين ويحجز حساباتهم البنكية
- الاحتلال يعتقل سبعة شبان من بيت لحم وقلقيلية والقدس
- طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة
- قوة احتلالية خاصة تعتقل 3 أشقاء من داخل مصنع غرب رام الله
-
سما نيوز
- صحيفة عبرية : الوفد المصري يصل غزة لنقل رسالة اسرائيلية لحماس
- خبير إسرائيلي : هجمات الضفة فردية لكنها قد تخرج عن السيطرة
- طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة
- اخبرنا من ماذا تخاف؟!
- غانتس يوجه دعوة لنتنياهو لحضور اجتماع كنيست الاثنين بسبب الوضع في غزة
- الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
-
فلسطين اليوم
- عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال
- القيادي السعدي: شعبنا سيتصدى لصفقة القرن والأسرى يواجهون هجمة شرسة من السجان
- مصادر: الوفد الأمني المصري اليوم في "إسرائيل" وغدًا في غزة
- الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة
- اعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة واقتحام منازل لأسرى محررين في سلوان
- طائرات الاحتلال تستهدف موقعين للمقاومة جنوب القطاع
عرب 48
- طيران الاحتلال يقصف موقعا لحماس في خان يونس
- وفد من المخابرات المصرية يصل إلى غزة الإثنين
- وحدة المستعربين تختطف ثلاثة شبان من بيتونيا
- الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من غزة
- تقرير: تخوف إسرائيلي من تعاظم قوة الأسطولين التركي والمصري
- نتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا على دولة فلسطينية
- نتنياهو: دفعت بوتين لتهديد إدارة أوباما لمنع قرار ضد إسرائيل
- فريدمان: أميركا لن تعترف بضم مناطق بالضفة لإسرائيل قبل الانتخابات
-
وكالة وفا
- الاحتلال يغلق مداخل 3 قرى غرب رام الله بالبوابات الحديدية
- الاحتلال يستولي على أموال 9 أسرى مقدسيين ويحجز حساباتهم البنكية
- قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مواقع في قطاع غزة دون إصابات
-
حدث في مثل هذا اليوم
10 شباط (فبراير)
- 2002م كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس تطلق لأول مرّة صاروخ "قسّام 2" باتجاه مستوطنة صهيونيّة في منطقة النقب.
- 2002م المجلس الثوري لحركة فتح يحلّ "كتائب شهداء الأقصى" و"كتائب العودة " ويعتبرهما خارجتين عن القانون الأمر الذي رفضتهما الكتائب.
- 1994م حركة "الجهاد الإسلامي" تتبنى اختطاف الجندي الإسرائيلي إيلان سدري وقتله وسلب سلاحه.
- 1982م إعادة تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني "بحزب الشعب الفلسطيني" وتأسيس حزب العمال الاشتراكي على يد مجموعة من العمال اليهود في تشرين الثاني 1919م.
- 1948م ارتكبت مجموعة من الإرهابيين الصهاينة مجزرة بشعة عندما أوقفت عدداً من المواطنين العرب العائدين من قرية الطيرة قضاء طولكرم وأطلقت عليهم النار فقتلت منهم 7 وأصابت 5 آخرين بجراح.
- 1934م أول سفينة مهاجرين يهود تكسر القيود البريطانية المفروضة على هجرة اليهود إلى فلسطين.
-