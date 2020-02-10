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مدرسة عوني الحرثاني في الشمال تكرّم طالباتها المتفوقات

10 شباط / فبراير 2020 10:37

شمال غزة: مدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات تكرّم طالباتها المتفوقات
شمال غزة: مدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات تكرّم طالباتها المتفوقات

غزة- الرأي

كرّمت مدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، فوج "متألقات رغم التحديات" من طالباتها المتفوقات خلال الفصل الدراسي السابق.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة "ريفان"، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية شمال غزة أ. إسماعيل البياري، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل، والمشرف التربوي أ. محمود بعلوشة، ورئيس بلدية بيت لاهيا أ. عز الدين الدحنون، ومدير جامعة غزة – فرع الشمال د. بهاء عبد الدايم، و المحاضر الجامعي أ. توفيق أبو جراد، ومجلس أولياء الأمور المدرسي ممثلا بكل من أ. حسن الوالي، ود. عماد أبو الجديان م. محمد صافي، د. جميل عدوان، وعضو اللجنة الثقافية وعضو لجنة الأسرى أ. مصباح عبد ربه و ثلة من المعلمين ومدراء ومديرات المدارس، وأولياء الأمور.

وفي كلمتها رحبت مديرة المدرسة أ. سهام حميد بالحضور، متوجهة بالتهنئة للطالبات المتفوقات ولذويهن، مشيدة في ذات الوقت بالمعلمات لدورهن في تحقيق هذا الإنجاز.

كما توجهت أ. حميد، بالشكر الجزيل لمؤسسات المجتمع المحلي ومجلس أولياء الأمور؛ لما يبذلونه من جهد كبير في دعم المدرسة والتواصل معها لخدمة الطالبات وتحسين البيئة المدرسية.

وفي كلمته نيابة عن مدير التربية والتعليم، أعرب أ. البياري عن إعجابه بإنجازات مدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات، والتي تتوّج اليوم في هذا الحفل المميز الذي يعكس مدى تميز المدرسة وقدرتها على تخريج كوكبة مميزة من الطالبات المتفوقات.

ونقل أ. البياري تحيات مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد للحضور، متمنيا للمدرسة وإدارتها وهيئتها التدريسية وطالباتها مزيدا من التميز والإبداع.

وفي كلمته باسم مجلس أولياء الأمور، هنأ أ. الوالي الطالبات المتفوقات وذويهن ومعلماتهن، متمنيا لهن مزيدا من النجاح والتميز.

كما هنأ أ. الوالي إدارة المدرسة بهذه النجاحات التي تعكس مدى الاهتمام الذي تبديه لخدمة الطالبات والنهوض بقدراتهن ومستوياتهن الدراسية.

وشهد الحفل فقرات فنية مميزة، وفي ختامه تم تكريم الطالبات المتفوقات.

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