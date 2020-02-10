أبو حلبية يدعو المقدسيين للنفير العام والتواجد في المسجد الأقصى اليوم

غزة- الرأي

حذر الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، من خطورة المرحلة التي تعيشها مدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك.

ودعا إلى تكثيف وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والتواجد والصلاة فيه لقطع الطريق على الاحتلال وإفشال جميع مخططاته في ظل الدعوات المتكررة لتنظيم اقتحام جماعي ومركزي للأقصى، وعمل برنامج احتفالي موحد داخل الأقصى، يبدأ صباح اليوم الاثنين بمناسبة ما يسمى لديهم بـ"يوم الشجرة" حسب التقويم العبري.

وأكد أبو حلبية أن سلطات الاحتلال تحاول وقف الزحوف البشرية التي تؤدي صلاة الفجر، الأمر الذي من شأنه تقوية تواصل المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل مع المسجد الأقصى، ويراه الاحتلال سلاحاً يستخدمه الفلسطينيين للدفاع عن الأقصى والمقدسات ويُعرقل مخططاتهم فيه.

وأكد في الوقت نفسه تسمح سلطات الاحتلال بشكل يومي وعلني بدخول عشرات المستوطنين اليهود للأقصى وأداء الطقوس التلمودية بداخله؛ في محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا وتطالب برفع يد الأوقاف وطرد العاملين وإلحاق المسجد وتبعيته إلى وزارة الأديان "الإسرائيلية" وتهميش وحل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن.