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مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات تنفذ مبادرة ... "لا حياة مع اليأس"

10 شباط / فبراير 2020 11:12

مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات تنفذ مبادرة ... "لا حياة مع اليأس"
مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات تنفذ مبادرة ...

غزة- الرأي

التقى مدير التربية والتعليم في شمال غزة  نبيل العرابيد، الطالبات المشاركات في مبادرة "لا حياة مع اليأس" المقدّمة باسم مديرة مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات أ. كريمة المقيد، وذلك للاستماع منهن عن تفاصيل المبادرة بحضور المعلمتين رنين الدقس، وأفنان عبد النعم.

ورحب  العرابيد بالطالبات المبادرات وعددهن (8)، مبدياً إعجابه بالمبادرة، متمنياً لهن النجاح في تحقيق ما تصبو إليه مبادرتهن من أهداف وغايات ستصب حتماً في صالح طالبات المدرسة عبر تعزيزهن وحثهن على مواصلة الجد والاجتهاد والتسلح بسلاح العلم والوعي والمعرفة.

كما عبّر العرابيد عن تقديره وشكره لمديرة المدرسة أ. كريمة المقيد، التي تقف خلف هذه المبادرة وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في رفعة الطالبات والمدرسة على حد سواء.

وقدمت الطالبات شرحاً تفصيلياً عن المبادرة الإبداعية، كما ناقشن مع مدير التعليم بعض القضايا التي تصب في خدمة الطالبات وتحسين البيئة التعليمية.

وتهدف المبادرة إلى رفع الروح المعنوية للطالبات، وصقل شخصياتهن وتعزيز قدراتهن، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية لهنّ، ودمجهنّ في المجتمع المدرسي والخارجي.

وفي نهاية اللقاء قدمت الطالبات شهادة عرفان وتقدير لمدير التعليم؛ لدوره وجهده المميز في تطوير العملية التعليمية.

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