وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الشجاعية الثانوية "ب"تنظم مسابقة نوعية حول القدس ومعالمها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح معرضاً وطنياً تراثياً فلسطينياً وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي تزور دائرة ترخيص غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تختتم دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات تنفذ مبادرة ... "لا حياة مع اليأس" وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية يدعو المقدسيين للنفير العام والتواجد في المسجد الأقصى اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى توظف تقنية الهولوجرام في شرح المنهاج وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عوني الحرثاني في الشمال تكرّم طالباتها المتفوقات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2410) الاثنين10/2/2020
أخبار » الأخبار الحكومية

بمشاركة المعهد العالي للقضاء…

"الصحة" تختتم دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي

10 شباط / فبراير 2020 11:20

"الصحة" تختتم دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الصحة والمعهد العالي للقضاء دورة ” مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي لموظفي الإدارة العامة للرعاية الأولية الأقسام التغذية وصحة البيئة .
بدوره أكد أ. سعيد البطة مدير عام الشئون القانونية أن مدة الدورة كانت 4 أيام متتالية حيث تناولت عدة محاور منها الضبطية القضائية ومفهومها لرئيس النيابة المستشار نهاد الرملاوي، والقواعد المنظمة للضبطية بقانون الإجراءات للمستشارأ.حسام دكة رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة.
 وشرح قانون الصحة العامة أ. سعيد البطة وأهمية محاضر الضبط والتفتيش للقاضي المستشار سامي الأشرم
من جهته، أكد البطة أن الدورة استهدفت 25 مفتش من قسمي التغذية وصحة البيئة وهدفها تعزيز التوعية القانونية في هذا المجال.
 وأثنى قاضي المحكمة العليا المستشار أشرف نصر الله مدير المعهد العالي للقضاء على أهمية هذه الدورة واهتمام وزارة الصحة بتوعية موظفيها حيث سبق عقد عدة دورات لموظفي الوزارة من خلال المعهد، مرحباً بأي دورات قادمة في هذا المجال.
وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على الحضور بحضور مدير المعهد العالي للقضاء المستشارأشرف والأستاذ سعيد البطة وقاضي محكمة البداية المستشار سامي الأشرم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟