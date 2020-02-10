"الصحة" تختتم دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الصحة والمعهد العالي للقضاء دورة ” مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي لموظفي الإدارة العامة للرعاية الأولية الأقسام التغذية وصحة البيئة .

بدوره أكد أ. سعيد البطة مدير عام الشئون القانونية أن مدة الدورة كانت 4 أيام متتالية حيث تناولت عدة محاور منها الضبطية القضائية ومفهومها لرئيس النيابة المستشار نهاد الرملاوي، والقواعد المنظمة للضبطية بقانون الإجراءات للمستشارأ.حسام دكة رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة.

وشرح قانون الصحة العامة أ. سعيد البطة وأهمية محاضر الضبط والتفتيش للقاضي المستشار سامي الأشرم

من جهته، أكد البطة أن الدورة استهدفت 25 مفتش من قسمي التغذية وصحة البيئة وهدفها تعزيز التوعية القانونية في هذا المجال.

وأثنى قاضي المحكمة العليا المستشار أشرف نصر الله مدير المعهد العالي للقضاء على أهمية هذه الدورة واهتمام وزارة الصحة بتوعية موظفيها حيث سبق عقد عدة دورات لموظفي الوزارة من خلال المعهد، مرحباً بأي دورات قادمة في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على الحضور بحضور مدير المعهد العالي للقضاء المستشارأشرف والأستاذ سعيد البطة وقاضي محكمة البداية المستشار سامي الأشرم.