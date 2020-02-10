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لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي تزور دائرة ترخيص غزة

10 شباط / فبراير 2020 11:23

لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي تزور دائرة ترخيص غزة
لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي تزور دائرة ترخيص غزة

غزة- الرأي

زار وفد من الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مركز خدمة ترخيص غزة صباح الاثنين.

جاء ذلك، في إطار تقييم المركز في المسابقة، حيث قام مدير عام سلطة الترخيص أ . خليل الزيان وفريق الجودة في الوزارة باستقبال الوفد وتم اطلاعهم على الخدمات المميزة التي يقدمها المركز لمتلقي الخدمة ، والجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور والتسهيلات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بجودة الخدمة التي تقدمها الوزارة .

وأبدى الوفد سروره ورضاه عن مستوى الخدمة المميز الذي وجده ، وثمن جهود الموظفين وادارة المركز وتمنى لهم التوفيق ، وبذل مزيد من التفاني في تقديم خدمة مميزة لمتلقي الخدمة.

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