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بتكلفة تتجاوز500000دولار

بلدية القرارة تعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة

10 شباط / فبراير 2020 11:44

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خان يونس- الرأي

أعلنت بلدية القرارة جنوب قطاع غزة، عن إطلاقها لرزمة مشاريع تطويرية جديدة، بتمويل من خلال صندوق البلديات.

وقال رئيس البلدية أ.اسماعيل الأسطل، خلال حفل نظمته البلدية للإعلان عن رزمة من المشاريع التطويرية في المنطقة، بحضور عدد من الوجهاء واهالي المنطقة: "انه سيتم البدء بتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية والتطويرية الهامة في المنطقة الشرقية من القرارة، وذلك في عدة مجالات تشمل الطرق والمياه والانارة".

 وقال إن أول هذه المشاريع سيكون رصف شارع وادي العشيبات، حيث سيشمل المشروع إنشاء بنية تحتية كاملة من مياه وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى رصف الشارع بعرض 7 أمتار وبطول حوالي1000م.

وأوضح رئيس البلدية بأن المشاريع الأخرى المراد تنفيذها ستشمل انارة عدد من مفترقات الطرق الحيوية بالطاقة الشمسية وكذلك انشاء محطة تحلية للمياه، بالإضافة الى تشغيل احدى ابار البلدية بالطاقة الشمسية، مشيراً الى أن  التكلفة الاجمالية للمشاريع تزيد عن 500000 دولار، وذلك بتمويل من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية ضمن مشروع تنمية المجتمعات الضعيفة.

وأكد أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع  قبل منتصف هذا العام.

وشكر الأسطل صندوق البلديات والجهات المانحة على تمويلها وتعاونها مع البلدية في خدمة اهالي القرارة، مقدراً تعاون اهالي المنطقة مع البلدية في تسهيل تنفيذ المشاريع.

وفي نهاية الحفل، تفقد رئيس البلدية برفقة اهالي المنطقة طبيعة سير العمل في شارع الشعيبات واستمع لمطالب المواطنين واحتياجاتهم.

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