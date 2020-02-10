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بعنوان" تراثنا رمز أصالتنا 2"

وزارة العمل تفتتح معرضاً وطنياً تراثياً فلسطينياً

10 شباط / فبراير 2020 11:47

وزارة العمل تفتتح معرضاً وطنياً تراثياً فلسطينياً
وزارة العمل تفتتح معرضاً وطنياً تراثياً فلسطينياً

غزة- الرأي

افتتحت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني - مركز تدريب مهني الامام الشافعي- و بالتعاون مع مركز الملتقى الفلسطيني للتراث الشعبي معرضاً وطنياً تراثياً فلسطينياً للمنتجات التراثية بعنوان " تراثنا رمز أصالتنا 2"، بهدف إحياء وإبراز التراث الفلسطيني وتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية .
وكان ذلك بحضور نائب مديرعام التدريب المهني م. طلعت أبو معيلق ومدير مركز الامام الشافعي أ. أكرم غبن ومدير مركز الملتقى الفلسطيني للتراث الشعبي أ. فتحي القيسي ,والمؤسسات ذات العلاقة و المؤسسات الشريكة .
وفي كلمةٍ ألقاها أبو معيلق " إن المعرض يركز على المنتجات اليدوية الخاصة بتراثنا الفلسطيني والتي تعمل على تنمية وصقل قدرات ومهارات الشباب الفلسطيني".
وحثّ جميع المشاركين في المعرض لإنتاج المشغولات اليدوية التراثية كونها مصدر من مصادر الدخل الحديثة ، وشجع التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني من أجل إثراء وتعزيز الثراث الفلسطيني الذي سيساهم في بناء المجتمع.
وبدوره أثنى غبن على دور مركزه في إبراز الطابع الفلسطيني في الحفاظ على أصالة الشعب الفلسطيني وحضارته ، حيث قال " هذا التراث رسالتنا لكل المشاركين كي لا ننسى أصالة الشعب الفلسطيني واعتزازنا بالهوية الفلسطينية "
من جانبه، أوضح القيسي أن الهدف من هذا المعرض هو اظهار التراث وإبداعات المرأة الفلسطينية من خلال عملها في مجال المطرزات والأشغال اليدوية والفنون الشعبية، مشيراً إلى أن الزوايا الموجودة في المعرض متمثلةً في الكروشيه والتطريز بالصنارة والصوف والإكسسوارت المطرزة والأثواب الفلسطينية والرسومات التي توحي بقصص فلسطينية والمأكولات الشعبية والنقش على الحناء.

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