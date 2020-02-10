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مجمع الشفاء والاسعاف والطوارئ يبحثان الاجراءات الناظمة لتعزيز الخدمة

10 شباط / فبراير 2020 11:55

مجمع الشفاء والاسعاف والطوارئ يبحثان الاجراءات الناظمة لتعزيز الخدمة
مجمع الشفاء والاسعاف والطوارئ يبحثان الاجراءات الناظمة لتعزيز الخدمة

غزة- الرأي

 بحث د. إياد أبو زاهر مدير عام الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ود. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي الاجراءات الناظمة لتعزيز الخدمة المقدمة للمواطن الفلسطيني في أوقات الاحداث والازمات وغيرها .

وقال أبو سلمية خلال اللقاء، إن الطواقم الطبية تبذل جهودًا كبيرة برغم الظروف الصعبة التي تعصف بالقطاع الصحي من أجل الوصول الى أفضل خدمة صحية".

وأشار إلى أهمية وضع اجراءات تعزز من سهولة وصول وحصول المرضى على خدمة ذات جودة وتعزيز بيئة العمل للكادر الصحي.

بدوره أشاد د. زاهر بجهود ادارة مجمع الشفاء الطبي والتي تهدف الى أحداث الفارق في مستويات تقديم الخدمة بالمجمع والذي يضم نحو 30 بالمئة من سلة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.

وأضاف الى أن مجمع الشفاء الطبي يتصدر على الدوام كافة لقاءات التطوير التي تعقدها الوزارة مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية.

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