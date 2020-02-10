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تعليم غرب غزة تُنظم بطولة كرة الطائرة للبنات

10 شباط / فبراير 2020 11:57

تعليم غرب غزة تُنظم بطولة كرة الطائرة للبنات
تعليم غرب غزة تُنظم بطولة كرة الطائرة للبنات

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، بطولة كرة الطائرة للبنات  للمرحلتين الاساسية والثانوية.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الرياضية أ.عبد الغنى  الشيخ، ورئيس قسم الرياضة في الوزارة أ.بكر مرتجى، أ.علاء الجرجاوي مشرف  التربية الرياضية أ . نوزت حسنية مشرفة التربية الرياضية والتي أشرفت على  تنفي البطولة.
 وفى كلمته شكر أ.عبد الغنى كافة المدارس المشاركة في البطولة والمعلمات اللواتي أشرفن على تدريب الطالبات.
 وقد حصلت مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات على المركز الاول فيما حصلت مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات على المركز الثاني على مستوى المديرية في المرحلة الثانوية.
أما على صعيد المرحلة الأساسية، فقد حصلت مدرسة النصر الاسلامية النموذجية  الاساسية على المركز الاول، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب مدرسة عبد  الرحمن بن عوف الأساسية للبنات.

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