مدرسة "الكويت الثانوية" تنفذ عدة فعاليات ضمن مشروعي التعلم الممتع

غزة- الرأي

وظّفت مدرسة الكويت الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، العديد من فعالياتها المدرسية والتربوية ضمن مشروعي التعلم الممتع، والواجب نحو الله والذات والآخرين، وذلك انسجاماً مع رؤية وزارة التربية والتعليم الطموحة لخلق بيئة تعليمية محببة للطلبة.

وفي هذا السياق، نفّذت المعلمة إيمان الكحلوت، درساً توضيحياً باتباع استراتيجية التعلم الممتع عبر توظيف السبورة الذكية من خلال الدراما التربوية لشرح قاعدة "أرخميدس" للصف العاشر الأساسي في مادة الفيزياء.

أما على صعيد مشروع الواجب نحو الله والذات والآخرين، فقد استضافت المدرسة عبر المرشدة التربوية أ. هبة الشيخ، الداعية ميسّر بدر من وزارة الداخلية والأمن الوطني؛ لتنظيم ندوات توعوية للطالبات بعنوان "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وقالت مديرة المدرسة أ. نعمة عوض إنها وهيئة التدريس في المدرسة منذ بداية العام الدراسي الحالي تسعى جاهدة لخلق بيئة تعليمية محببة للطالبات، من خلال برنامج التعلم الممتع، والتعلم النشط، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي باعتباره شريكا في العملية التعليمية، عوضاً عن إقامة الفعاليات واللقاءات التي تعزز انتماء الطالبات للمدرسة والوطن وغرس قيم التسامح وقبول الآخر في نفوسهن، وصولاً إلى الجودة في التعليم.

في هذا السياق، ثمّنت أ. عوض، جهود إدارة المديرية المتواصلة، والتي تتابع عن كثب تطورات الميدان التربوي، توجيهاً ونصحاً وإرشاداً.