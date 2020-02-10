وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تُنظم بطولة كرة الطائرة للبنات وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء والاسعاف والطوارئ يبحثان الاجراءات الناظمة لتعزيز الخدمة وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الشجاعية الثانوية "ب"تنظم مسابقة نوعية حول القدس ومعالمها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح معرضاً وطنياً تراثياً فلسطينياً وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي تزور دائرة ترخيص غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تختتم دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات تنفذ مبادرة ... "لا حياة مع اليأس" وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية يدعو المقدسيين للنفير العام والتواجد في المسجد الأقصى اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى توظف تقنية الهولوجرام في شرح المنهاج
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة "الكويت الثانوية" تنفذ عدة فعاليات ضمن مشروعي التعلم الممتع

10 شباط / فبراير 2020 12:10

مدرسة "الكويت الثانوية" تنفذ عدة فعاليات ضمن مشروعي التعلم الممتع
مدرسة

غزة- الرأي

وظّفت مدرسة الكويت الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، العديد من فعالياتها المدرسية والتربوية ضمن مشروعي التعلم الممتع، والواجب نحو الله والذات والآخرين، وذلك انسجاماً مع رؤية وزارة التربية والتعليم الطموحة لخلق بيئة تعليمية محببة للطلبة.

وفي هذا السياق، نفّذت المعلمة إيمان الكحلوت، درساً توضيحياً باتباع استراتيجية التعلم الممتع عبر توظيف السبورة الذكية من خلال الدراما التربوية لشرح قاعدة "أرخميدس" للصف العاشر الأساسي في مادة الفيزياء.

أما على صعيد مشروع الواجب نحو الله والذات والآخرين، فقد استضافت المدرسة عبر المرشدة التربوية أ. هبة الشيخ، الداعية ميسّر بدر من وزارة الداخلية والأمن الوطني؛ لتنظيم ندوات توعوية للطالبات بعنوان "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وقالت مديرة المدرسة أ. نعمة عوض إنها وهيئة التدريس في المدرسة منذ بداية العام الدراسي الحالي تسعى جاهدة لخلق بيئة تعليمية محببة للطالبات، من خلال برنامج التعلم الممتع، والتعلم النشط، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي باعتباره شريكا في العملية التعليمية، عوضاً عن إقامة الفعاليات واللقاءات التي تعزز انتماء الطالبات للمدرسة والوطن وغرس قيم التسامح وقبول الآخر في نفوسهن، وصولاً إلى الجودة في التعليم.

في هذا السياق، ثمّنت أ. عوض، جهود إدارة المديرية المتواصلة، والتي تتابع عن كثب تطورات الميدان التربوي، توجيهاً ونصحاً وإرشاداً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (100) سلة خضار على عائلات متعففه بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟