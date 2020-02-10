وزارة التعليم تكرم مدير عام “الصحة المدرسية”

غزة- الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي مدير عام الصحة المدرسية أ. محمود أبو سمعان بعد وصوله لسن التقاعد.

وشارك في التكريم وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت وعدد من المديرين العامين.

وقدّم د.ثابت الشكر والتقدير للأستاذ أبو سمعان على ما قدمه من جهد وخدمة في العمل لأكثر من 34 عاماً منها 15 عاماً في وزارة التعليم.

وأشاد ثابت بالأستاذ أبو سمعان وتميزه على الصعيد المهني وعلاقاته الاجتماعية ، موضحاً أن الأستاذ محمود من الموظفين الذين أدوا الأمانة والرسالة على أكمل وجه لخدمة شعبنا ، ولهم نجاحات بارزة في قطاع التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة أن التقاعد ليس نهاية المطاف وأبواب الوزارة مفتوحه لزميلنا الأستاذ محمود أبو سمعان للاستفادة وتبادل الخبرات متمنياً له التوفيق والصحة والعافية في حياته.

بدوره قدم أبو سمعان الشكر والتقدير لوكيل الوزارة وللمديرين العامين وجميع العاملين في الوزارة والمديريات والمدارس والطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات الذين عمل معهم طيلة السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه يفتخر في خدمة شعبنا ويفتخر في الفترة التي قضاها في وزارة التعليم.