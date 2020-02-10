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تعليم خانيونس تعقد لقاء بعنوان" نحو التفوق" مع طالبات الثانوية

10 شباط / فبراير 2020 12:20

تعليم خانيوhttp://alray.ps/ar/thumb.php?src=uploads//images/045f9b1cbe6a6943c4ef3a417ba1a940.jpg&w=173&h=173&zc=1نس تعقد لقاء بعنوان" نحو التفوق" مع طالبات الثانوية
تعليم خانيوhttp://alray.ps/ar/thumb.php?src=uploads//images/045f9b1cbe6a6943c4ef3a417ba1a940.jpg&w=173&h=173&zc=1نس تعقد لقاء بعنوان

غزة- الرأي

افتتح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، لقاءً مع نخبة من طالبات الثانوية العامة في مدرستي خان يونس الثانوية للبنات، وفاروق الفرا الثانوية للبنات.جاء ذللك  في مركز التدريب التربوي،بعنوان نحو التفوق بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات التي تؤهلهم للحصول على مراكز متقدمة في نتائج امتحان الثانوية العامة على مستوى الوطن، وحضر اللقاء: أ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. عبد الله العبادلة رئيس قسم الامتحانات، وأ. عائد زقوت من قسم الامتحانات، وعدد من المعلمات.
وفي كلمته رحب أ. الفرا من بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء في شحذ الهمم والتواصل مع الطلبة وتعزيز قدراتهم وتبديد مخاوفهم، والاستماع منهم عن كثب حول استفساراتهم، وأكد على ضرورة الالتحاق بالامتحان المدرسي “التجريبي” المقرر عقده في العاشر من أبريل، وذلك لأهميته في وضع الطالب في التجربة الحقيقية لأجواء الامتحانات.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة، وأوضح أ. الفرا أن المديرية حققت نجاحات تربوية وتميزت على المستوى الوطني في العديد من المجالات وخص بالذكر تحقيق المراكز الأولى على مستوى الوطن في امتحانات الثانوية العامة، وأعرب أ. الفرا عن الاستعداد الكامل والدائم للمديرية بكافة طواقمها لتوفير متطلبات التفوق للطلبة وتوظيف امكاناتها لتحقيق هذه الغاية.

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