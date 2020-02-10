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الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وحدة فاعلة في عمل الهيئة

10 شباط / فبراير 2020 12:24

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637164204497459320

غزة- الرأي

تعد وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوحدات الفاعلة في تطوير وتوظيف العمل الإداري من خلال توفير الاحتياجات الفنية والحلول التقنية، وبناء شبكات الحاسوب وقاعدة بيانات مركزية مسئولة على حفظ المعلومات وضمان سريتها والحفاظ عليها وحمايتها من الاختراق في داخل الهيئة.

وتضم وحدة الاتصالات وتكنولوجيا الحاسوب ثلاثة أقسام رئيسية، وهي قسم البرمجة وتحليل النظم، وقسم معالجة البيانات، وقسم الشبكات والدعم الفني، والتي تهدف إلي تطوير العمل بداخل الهيئة.

بدوره، أوضح مدير وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقدم محمد الناعوق أن "تقديم الخدمات التقنية وتطويرها من أهم أهداف الوحدة لتطوير العمل بداخل الهيئة، إضافة إلى متابعة وصيانة أنظمة التشغيل، والبرامج المستخدمة، وصيانة أجهزة الحاسوب والأجهزة الأخرى ذات العلاقة، والمحافظة على إنشاء نسخ احتياطية لجميع البرامج والمعلومات، والإشراف على أعمال الشبكة الداخلية في الهيئة وتطويرها لضمان سير العمل دون أي معيقات".

وبين خلال حديثه أن "الوحدة تسعي للتنسيق مع كافة الإدارات والوحدات بداخل الهيئة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات لتحقيق الأهداف العامة، إضافة إلي التعاون مع المؤسسات الحكومية لمتابعة الخدمات الالكترونية الحديثة، ومتابعة آخر الإصدارات من قواعد البيانات، والبرامج التطبيقية، وتحليل الأنظمة، والاستفادة منها في تطوير أداء الإدارات والوحدات بداخل الهيئة، بهدف تحسين آلية العمل ".

وأكد الناعوق أن "وحدة تكنولوجيا المعلومات لها دور محوري في تقديم الحلول السريعة للمشكلات التي تواجه الشبكات والبرامج والأجهزة والطابعات بداخل الهيئة، بالإضافة إلى حماية شبكة المعلومات والعمل على تطويرها بشكل مستمر".

وتابع أن "من أبرز مهام الوحدة أيضاً دراسة احتياجات الهيئة، وإعداد التوصيات اللازمة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للموظفين، ومتابعة الأعطال على أنظمة التشغيل مع الجهات ذات العلاقة لإصلاحها، وإعداد الدراسات اللازمة لقياس فاعلية الأجهزة وكيفية تحسين أدائها، وفحص البرامج للتأكد من صحة تخزين البيانات في داخل الهيئة".

ووفق الناعوق فان وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لها دور كبير في المشاركة في عمليات إدارة المعرفة، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي الحاسوب، والمشاركة في وضع المواصفات الفنية للأجهزة الالكترونية وملحقاتها، ومتابعة شبكات ربط الانترنت وتحديثاتها، وذلك لإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الالكترونية على مستوى وزارة الداخلية والأمن الوطني.

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