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الإفراج عن أسير من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحويله للحبس المنزلي

10 شباط / فبراير 2020 12:43

رام الله – الرأي:

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير خليل قراوة (18 عاماً) من بلدة الطور قضاء القدس المحتلة، وحولته للحبس المنزلي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الشاب قراوة من ذوي الاحتياجات الخاصة ( لديه إعاقة حركية وعقلية)، وجرى اعتقاله بتاريخ 29/1/2020 من باحات المسجد الأقصى بتهمة حيازة سكين.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تراجعت عن لائحة الاتهام المقدمة ضده، وذلك بعد جهود قانونية حثيثة بُذلت من قبل طاقم الوحدة القانونية في هيئة الأسرى، وعلى إثرها تم الإفراج عن الأسير قراوة يوم أمس وتحويله للحبس المنزلي لمدة 10 أيام.

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