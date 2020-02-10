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مديرية تعليم رفح تكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة القادسية

10 شباط / فبراير 2020 01:20

مديرية تعليم رفح تكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة القادسية
مديرية تعليم رفح تكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة القادسية

غزة- الرأي

مديرية تعليم رفح تكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة القادسية

كرمت مديرية تعليم رفح،  أوائل طالبات مدرسة القادسية الثانوية للبنات.

وفي كلمة له عبر أشرف عابدين مدير التعليم عن سعادته البالغة بمشاركة المدرسة بهذه المناسبة الذي وصفها قريبة من قلبه.

 وقال:" كم أشعر بالارتياح عندما أشارك بنشاط يفيد الطالب بل يعززه ويعطيه جزء من حقه علينا، خاصة إن كان هذا الطالب هو من أوائل المدرسة، وأوضح عابدين للطلبة أن التفوق هو عبادة نتقرب بها إلى الله وهو أفضل صورة لبر الوالدين، الذين تعبوا وسهروا وتابعوا وراعوا ودعموا، فأقل البر أن ترد لهم الجميل بالتفوق، ودعا الطالبات عدم الاكتفاء بالوصول إلى القمة بل الحفاظ عليها .

ومن جهتها تقدمت مديرة المدرسة بجزيل الشكر لمدير التعليم ونائبيه الكرام على تلبيتهم الدعوة، التي أضفت جمالاً وسعادة على المناسبة، كما تقدمت بالشكر للجنة حي تل السلطان على دعمها لهذا الحفل، وخصت المديرة بالشكر معلمات المدرسة من المربيات الفاضلات اللواتي يخلصن في عملهن ويجدن ويتعبن لمصلحة بناتنا الطالبات، وأبرقت التهنئة الحارة للطالبات وعائلاتهن .

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