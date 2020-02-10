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بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي واوكسفام

التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمشاريع التمكين الاقتصادي

10 شباط / فبراير 2020 01:37

التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمشاريع التمكين الاقتصادي
التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمشاريع التمكين الاقتصادي

غزة- الرأي

قام فريق من وزارة التنمية الاجتماعية بجولة  تفقدية للمشاريع الزراعية والحيوانية الممولة من برنامج الأغدية العالمي لمستفيدي برنامج التحويلات النقذية.

وتمثل الفريق   لؤي المدهون المفوض العام للمحافظات الجنوبية، وأ.أحمد ارباعي مدير برنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة، وأ. عواد أبو حدايد مدير التمكين الأقتصادي بالوزارة ، والسيد ستيفن كيرني مدير برنامج الاغذية العالمي بالاراضي الفلسطينية والسيد شاين ستيفنس مدير مكتب الاوكسفام بالاراضي الفلسطينية .


وأكد المدهون على الدور الحقيقي والكبير لوزارة التنمية الاجتماعية في خدمة الأسر الفقيرة.

وطالب بضرورة تعزيز العلاقات وفتح أفاق التعاون واستمرار التقديم الدعم لهذه الأسر.

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