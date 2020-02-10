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بالتنسيق مع مؤسسة وطن طبي

مركز تمكين الوسطى التابع لوزارة التنمية يفتتح دورة المسعف الصغير

10 شباط / فبراير 2020 01:39

مركز تمكين الوسطى التابع لوزارة التنمية يفتتح دورة المسعف الصغير
مركز تمكين الوسطى التابع لوزارة التنمية يفتتح دورة المسعف الصغير

غزة- الرأي

افتتح مركز تمكين المرأة والمجتمع - النصيرات - التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وحدة المكتبة ( دورة المسعف الصغير ) بالتنسيق مع مؤسسة وطن طبي وباستضافة أطفال روضة الصديق لعدد 11 طفلة ، ومدرسة بنات النصيرات الابتدائية لعدد 20 طالبة من المرحلة الابتدائية.

بدورها تحدثت الحكيمة أ. ايمان غنيم عن كيفية التعامل مع الحروق وحالات التسمم وضربات الشمس وحالات الاختناق والاجراءات الصحيحة للاسعاف الأولي لمثل هذه الحالات وبالاضافة الى التثقيف الصحي.

من جانبها، ولفتت مديرة المركز أ. صباح ياسين، أنه سيتم اختتام الدورة بورشة عمل بعنوان "كيفية التعامل مع الطوارئ المنزلية للاطفال مع أولياء أمورهم".

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