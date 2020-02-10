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خلال عام 2019..

"الصحة" تضيف إلى مرافقها 5 أجهزة للتصوير الطبي

10 شباط / فبراير 2020 01:43

"الصحة" تضيف إلى مرافقها 5 أجهزة للتصوير الطبي

غزة- الرأي

قالت دائرة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية، إنها أضافت لمرافقها الصحية 5 أجهزة للتصوير الطبي بتقنية التصوير بالأشعة المحوسب، وذلك خلال العام الماضي 2019.

وذكرت الدائرة في تصريح لها اليوم الاثنين، أن الأجهزة الجديدة جاءت ضمن سياسات الوزارة الهادفة للتجويد المستمر للخدمات الصحية، وضمن خطة أعدتها الدائرة مسبقاً بما يضمن ضبط جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت الدائرة إلى أن اضافة الأجهزة الجديدة شملت كل من مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، ومستشفى الدرة للأطفال بغزة، و كل من مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي ومستشفى النجار بمحافظات جنوب القطاع.

وحول مزايا الأجهزة الجديدة أشارت الدائرة إلى أنه إلى جانب جودة صورة و الدقة العالية التي توفرها، فإنه يمكن ربط أجهزة الأشعة بالأقسام والتخصصات المختلفة بما يسهل على المرضى من تلقي الخدمات الصحية.

وتقدر تكلفة مشروع اضافة أجهزة الأشعة الجديدة بأكثر من 175 الف دولار.

وتواصل وزارة الصحة سياسة التحسين المستمر للخدمات الصحية وذلك بالتعاون مع شركاءها بهدف تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني، حيث عمدت الوزارة على استحداث العديد من الأجهزة الطبية داخل مرافقها بتكلفة تجاوزت الـ 11 مليون دولار أمريكي

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