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صور||"الشباب والرياضة" تجري القرعة العلنية لقرض الزواج

10 شباط / فبراير 2020 01:46

أجرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من قرض الزواج.

وحضر القرعة وكيل الوزارة أحمد محيسن، والنائب عن المجلس التشريعي يحيى موسى، وممثل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ عمر نوفل، ومدير عام صندوق دعم الشباب عصام الهبيل، وممثلين عن بنكي الانتاج والوطني الإسلامي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، والمدراء العامون بالوزارة .

وأكد محيسن في كلمة له خلال مراسم القرعة، استمرار سياسة العمل التي انتهجتها ادارة الصندوق باختيار الأسماء وفق قرعة علنية تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية، حيث سبق القرعة التسجيل الالكتروني عبر موقع الصندوق .

وذكر أن الوزارة نجحت في تثبيت الآليات المتعلقة بعمل الصندوق واختيار المستفيدين، معربا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من زيادة عدد المستفيدين خلال الفترة القادمة .

وأعلن محيسن عن قرب فتح باب التسجيل لتمويل المشاريع الريادية ضمن جهود الوزارة لدعم الشباب، وفتح آفاق جديدة للعمل خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شبابنا الفلسطيني في القطاع المحاصر .

من جهته، أشاد الشيخ نوفل بجهود الوزارة وتبني مشاريع قروض الزواج، معتبراً القروض التي تمنحها الوزارة بادرة طيبة لمساعدة الشباب في ظل الظروف الحياتية الصعبة .

وحثّ نوفل الشباب على السعي لتأسيس أسرة قائمة على المبادئ الإسلامية الحنيفة والتي تتخذ الأخلاق والاحترام نهجاً لها .

بدوره، أكد يحيى موسى على أهمية الدور التي تقوم به الوزارة للتخفيف عن كاهل الشباب الذين عانوا الكثير من الصعوبات بسبب الحصار المفروض على غزة، حيث بلغت نسبة الشباب الفلسطيني ما يزيد عن ثلث المجتمع المحلي يعيش معظمهم ظروفاً اقتصادية صعبة.

 

تصوير/ مدحت حجاج 

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