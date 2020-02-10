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البطنيجي: "مقتل مواطنة" بغزة والشرطة تفتح تحقيقاً بالحادث

10 شباط / فبراير 2020 01:52

المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي
المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي

غزة – الرأي:

أعلنت الشرطة الفلسطينية بغزة، عن مقتل مواطنة بمدنية غزة صباح اليوم الاثنين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، بمقتل المواطنة (ص، ش) 25 عاماً في حي النصر بمدينة غزة، وأن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

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