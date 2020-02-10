البطنيجي: "مقتل مواطنة" بغزة والشرطة تفتح تحقيقاً بالحادث

أعلنت الشرطة الفلسطينية بغزة، عن مقتل مواطنة بمدنية غزة صباح اليوم الاثنين.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، بمقتل المواطنة (ص، ش) 25 عاماً في حي النصر بمدينة غزة، وأن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
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10 شباط / فبراير 2020 01:52
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