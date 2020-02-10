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تعليم الوسطى يعقد اجتماعاً للأقسام الفنية بالمديرية

10 شباط / فبراير 2020 02:01

تعليم الوسطى يعقد اجتماعاً للأقسام الفنية بالمديرية
تعليم الوسطى يعقد اجتماعاً للأقسام الفنية بالمديرية

غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى الزيارات الميدانية وخطط المتابعة للمدارس من قبل الأقسام الفنية، جاء ذلك خلال اجتماع مدير التربية والتعليم هشام الحاج و مدير الدائرة الفنية محمد حمدان برؤساء الأقسام الفنية بالمديرية.

مدير الدائرة الفنية محمد حمدان، رحب برؤساء الأقسام، مشيداً بالجهود والانجازات التي حققتها المديرية خلال الفترة السابقة بفضل تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الذي تتميز به مديرية الوسطى.

وتناول الاجتماع عدد من القضايا الفنية المتعلقة بعمل الأقسام الفنية ودورهم في المتابعة الميدانية، والعلاقات التكاملية بين الأقسام والعمل كفريق واحد.

IMG_9676 تعليم الوسطى يعقد اجتماعاً للأقسام الفنية بالمديرية
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